Altres notícies que et poden interessar

La(EMA, per les seves sigles en anglès) considera que "encara no s'ha determinat quan podria ser necessària" unacontra la Covid, ni "en quines poblacions caldria centrar-se", en cas de "confirmar-se'n la necessitat", segons ha avançat l'agència EFE.L'organisme havia de pronunciar-se aquest dimarts sobre l'evidència científica disponible fins ara pel que fa a la tercera dosi de la vacuna, després que diversos països hagin començat a inocular-la, però encara no ha emès cap pronunciament oficial.Elsvan anunciar que des del 20 de setembredel fàrmac anticoronavirus. Per la seva banda,va anunciar aquest dimarts que a l'octubre injectarà una tercera dosi a la tercera edat i a persones immunodeprimides.ha estat l'únic país que ha començat ja a distribuir terceres dosis de la vacuna. Aquest dimarts va autoritzar que rebessin aquest reforç tots els ciutadans més grans de 30 anys. Ael Ministeri de Sanitat espera la recomanació de l'EMA abans de prendre una decisió, mentre des del sector de leses reclama que s'aprovi una tercera punxada per als seus usuaris."Encara s'estan revisant lesdins i fora de la Unió Europea per fer les recomanacions que puguin ajudar" els països europeus a prendre una decisió sobre la tercera dosi vacunal, assegura l'EMA.L'va demanar als països més desenvolupats que ajornessin l'aplicació de terceres dosis de la vacuna fins que s'assolís un llindar de vacunació suficient en països del tercer món, on encara una proporció petita de la població ha rebut protecció contra la malaltia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor