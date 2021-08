Vídeo | La fugida del pare del nen mort en un hotel de Barcelona

Barcelona ofereix suport psicològic a la mare

Elsinvestiguen lade dos anys la passada nit a l'Hotel Concòrdia de Barcelona, al Paral·lel, presumptament. L'home ha fugit en direcció a Montjuïc i la Guàrdia Urbana l'està buscant per la muntanya i també en diferents domicilis. Els agents han arribat a l'hotel passades les 22h i ja ho han pogut fer res per salvar la vida del menor, que es trobava a l'habitació 704 inconscient i amb la cara morada. Es podria tractar d'un cas de violència vicària . Les imatges, avançades per Antena3, mostren com el pare fuig de l'establiment.Segons ha avançat SER Catalunya, el nen va arribar a l'hotel amb el pare.per haver-se endut el nen, iEl presumpte autor del crim hauria enviata la dona, dient que "se'n penediria". La policia catalana ha informat que està fent "gestions per esbrinar l'autoria" dels fets i aclarir les circumstàncies de la mort a l'hotel, on van acudir després de rebre una trucada al 112.El(SEM) va enviar quatreal lloc dels fets, però els sanitaris no van poder salvar la vida al menor. Els investigadors han analitzat les càmeres de seguretat i han comprovat que el presumpte autor de l'homicidi va sortir de l'habitació, a la setena planta de l'hotel, i després de comprovar que no hi havia ningú,de l'hotel a quarts d'onze del vespre d'aquest dimarts.Fonts policials citades per l'ACN indiquen que, de moment,i assenyalen que no es pot confirmar que es tracti d'un homicidi. El principal sospitós és el pare. Segons diversos mitjans, és unque en el moment del crim duia una samarreta gris, texans i vambes esportives vermelles. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona ha decretat el secret de les actuacions.L'ha ofert suport psicològic i acompanyament a la mare del nen, tal com ha confirmat la tinent d'alcalde de Drets Socials,, que també ha condemnat el "terrible homicidi" del menor. El consistori segueix de prop la investigació. Elha lamentat els fets i s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per activar els protocols pertinents. "Demanem als mitjans que vetllin per la privadesa de la família del nen", ha dit la conselleria.

