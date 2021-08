El nen de «Nevermind» demanda Nirvana per pornografia infantil

, que va aparèixer de nen a la famosa portada del discde, publicat el 1991, va denunciar aquest dimarts els integrants i els hereus del grup i els acusa de"Els acusats van promocionar pornografia infantil de Spencer de manera intencional i comercial i van fer ús de l'impacte de la imatge per promocionar-se i promocionar la seva música a costa de Spencer", apunta la denúncia presentada en un jutjat de Califòrnia.Elden també assegura que els acusats es van beneficiar i encara es lucren de "la comercialització de l'explotació sexual" d'Elden. Entre els denunciats hi ha, els integrants clàssics de Nirvana, amb el desaparegutLa denúncia també inclou, fotògraf de la portada;, hereva del patrimoni de Cobain; i fins i tot Chad Channing, bateria de la formació que va abandonar el grup abans que s'edités Nevermind.Eldenpels "danys que ha patit i continuarà patint la resta de la seva vida". Ja com a adolescent i com a adult, ha recreat la portada ficant-se en una piscina en diverses ocasions, l'últim cop el 2016, per recrear el quart de segle de l'àlbum.

