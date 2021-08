Barcelona transforma els patis d'una dotzena d'escoles públiques en espais més naturals i comunitaris

deBarcelona han aprofitat el període de vacances estivals per transformar els seus patis en espais més naturals i comunitaris. Durant les darreres setmanes, elamb l'impuls de l'i les diverses àrees municipals d'educació, ecologia urbana i esports, han desenvolupat els projectes.Aquests han permès ampliar el verd, diversificar els jocs, incorporar més ombra, així com obrir els equipaments a diferents usos. S'han fet obres en centres dede Barcelona: Gràcia, Sant Andreu, Ciutat Vella, l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó o Sant Martí.Les obres formen part del programa '', que té com a objectiu introduir elements que permetin aprofundir en la coeducació, ampliar els espais pedagògics dels centres, i facilitar usos veïnals i comunitaris en horaris extraescolars i de vacances com a equipaments de barri i com a refugis climàtics.Aquestes tenen un pressupost de més deque formen part de la inversió educativa que el consistori barceloní fa a través del Consorci d'Educació per a les reformes, arranjaments i millores en els equipaments escolars d'infantil i primària de la ciutat.Les millores es concreten en: incorporar elements de joc per diversificar al màxim les possibilitats, plantar arbres i vegetació en un número significatiu per incrementar el volum de verd, generar ombra per millorar el confort i ampliar els espais de paviment tou per guanyar terra permeable com a jardí. El programa es desenvoluparà de manera progressiva per anar abordant les reformes d'un mínim de 12 de patis cada estiu.Dels 12 projectes d'obres que s'han desenvolupat aquest estiu, n'hi ha 9 que passaran a formar part de lade la ciutat el 2022: l'Escola Parc de la Ciutadella, Escola Auró, Escola Ramon Llull, Escola Francesc Macià, Escola Tàber, Escola de les Aigües, Escola Palma de Mallorca, Escola l’Estel, i l'Escola Bogatell. Aquestsse sumen alsja existents, de manera queels refugis climàtics.

