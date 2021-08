68 evacuats i 43 confinats per un incendi en un hotel de la Rambla

Els Bombers de Barcelona han apagat aquest dimecres unque ha obligat a evacuar 68 persones que es trobaven a l'establiment, segons ha avançat Ser Catalunya, i a confinar-ne 43 més. També s'ha hagut de tallar el trànsit al carrer.L'incendi, que no ha deixat ferits, s'ha produït a causa d'una, han informat fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Quatre dotacions dels Bombers han desallotjat parcialment l'hotel i han aconseguit sufocar el foc.La setmana passada hi va haver un altre ensurt en un altre hotel de la Rambla . Els Mossos d'Esquadra el van desallotjar per. El cos, al cap d'unes hores, ja va descartar que es tractés d'un atemptat terrorista i va confirmar que els focs artificials i les comparses en una plaça propera van desencadenar l'incident.

