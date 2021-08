⚠ A partir del migdia i fins a mitjanit s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta i calamarsa a la meitat oest de Catalunya.



Precaució en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. Consells a https://t.co/fpeBt3fgb4



Prealerta #INUNCAT #ProteccioCivil https://t.co/pyYy6xyENr — Protecció civil (@emergenciescat) August 25, 2021

Elha activat l'alerta per risc de pluges intenses i tempestes amb calamarsa a gran part del país. S'espera que el fenomen afectiEl grau de perill per la intensitat de les pluges és de, i a partir del migdia pot afectar tot Catalunya excepte el prelitoral i el litoral. Els xàfecs deixaran en alguns punts 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, s'esperen tempestes locals ambProtecció Civil ha recordat que, davant d'aquesta situació,en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. Aquí pots consultar com s'ha d'actuar en qualsevol situació d'aquest estil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor