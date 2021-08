La resposta de Kilian Jornet a una crítica per no parlar català

L'escalador i alpinistaha cridat l'atenció als usuaris de les xarxes per la seva resposta a una crítica sobre el presumpte escàs ús del català en les seves piulades. Un usuari l'ha interpel·lat per un tuit en anglès, un missatge que l'atleta no ha deixat passar."Ni una p*** piulada en català... ni una", lamentava l'usuari en el seu missatge, citant una piulada en què Jornet reaccionava en anglès a unes declaracions d', l'atleta amb el rècord mundial de marató."Amb l'Eliud o en Rob els parlo en anglès, però molt lluny no has buscat per trobar una conversa en català... és d'avui mateix", ha contestat Jornet, enllaçant un fil en què proposa solucions al problema de les deixalles que deixen els escaladors en les expedicions, una qüestió sobre la qual està molt conscienciat, tal com mostren les seves publicacions a les xarxes.

