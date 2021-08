Cinc centímetres de profunditat: el mossega un senglar i denuncia l'Ajuntament de Barcelona

a una persona en menys de dues setmanes a la Serra de Collserola. Si fa pocs dies una dona va denunciar al Parc Natural de Collserola per haver patit una queixalada d'aquest animal mentre feia un pícnic al, ara s'ha fet públic un nou cas que va passar també farà uns dies a tocar del parc delUn veí de Nou Barris (Barcelona) va pujar amb la seva família a Vallvidrera per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç i, mentre caminaven, van patir l'atac d'un grup de senglars. Quatre de les bèsties van rodejar la parella i els seus tres fills i van intentar arrancar-los les bosses que duien. En veure que no podien, van torna-sei un d'ells va mossegar al pare a la cama. L'home relata que amb el crit de dolor, els animals van fugir. El resultat? Unaque va haver de ser atesa d'urgències a l'Hospital Vall d'Hebron.Ara l'home ha interposat una"amb l'objectiu que els responsables es posin d'acord per prendre les mesures adequades per a controlar la seva població". La problemàtica de lad'aquest animal a la Serra porta allargant-se des de fa temps i sí que és cert que últimament estan perdent cada vegada més la por a la presència humana i s'endinsen més als teixits urbans en cerca de fonts de menjar. Cal recordar que està prohibit alimentar aquests animals i fer-ho pot comportar sancions econòmiques de fins a 150 euros.

