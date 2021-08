"ha valorat positivament els primers cent dies de govern de Pere Aragonès"

Per Anonim 1234 el 25 d'agost de 2021 a les 10:25 4 0

No hi ha una millor forma de dir que aquest Aragonès és totalment inutil per a anar cap a la independencia, per aixó els partits unionistes el valoren positivament. La utilitat d'un politic català per a portar Catalunya cap a la independencia es pot calcular a partir de la simpatia o l'odi que els unionistes sentin cap a ell. Hem de seguir la regla d'or: recolzar aquell contra qui la premsa espanyolera despotriqui més i ens digui que ens portarà a la ruina total, etc, sense voler ens estaran senyalant qui ens pot anar bé, en canvi parlaran bé del que vegin que no suposa cap perill per a l'unitat espanya, com per exemple de l'Aragonés.