Colau, escridassada i aplaudida al pregó de la Festa Major de Sants: «Benvinguts els xiulets»

L'alcaldessa de Barcelona,, ha tornat a ser rebuda ambi unaal pregó de la. En aquesta ocasió, i amb l'esbroncada de la Festa Major de Gràcia encara present, l'alcaldessa ha acceptat la mala rebuda: "Benvinguts siguin els xiulets", ha dit.En el seu discurs, Colau també ha rebut aplaudiments d'un grup d'assistents contrari a la xiulada. "", ha arrencat Colau. "Aquesta ciutat meravellosa i aquest barri extraordinari el fem tots i totes, i més en un moment com és la Festa Major".De la festa, l'alcaldessa n'ha dit que "és una festa de convivència, una festa de tothom on ningú sobra". Colau ha continuat afirmant que "només sobren els discursos d'odi", els quals ha desvinculat de les esbroncades: "benvinguda la gent que ha nascut a fora i la gent que ha nascut aquí", ha conclòs.Colau ha rebaixat així el to cap a la xiulada de Gràcia, la qual va titllar d'"actitud sectària". "Crec que aquesta actitud no representa a la majoria de graciencs i gracienques ni a la majoria de barcelonins i barcelonines. Gràcia i Barcelona són afortunadament plurals i diverses", va dir en una publicació al seu compte d'Instagram.

