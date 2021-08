Denuncien a la Fiscalia un programa de TV3 per fer broma sobre el castellà

El català, llengua en extinció.....

Los catalanes no queremos cadenas. La unidad territorial no se preserva aporreando a la gente o encarcelando a nuestros dirigentes. Al contrario..... Los fascistas y corruptos hablan de "Viaje a ninguna parte", "Estaremos atentos a cualquier ilegalidad" , etc. etc. Se acumulan los interrogantes. ¿Quién es más ingenuo, los que pensamos que la única salida del laberinto en que nos hemos metido es el diálogo o los que creen que se puede vencer al independentismo aislándolo, sin que la democracia se degrade y sin que la irradiación envenene toda la política española?. El fascismo español puede y lo hará, aislando el independentismo catalán como lo hizo con el vasco cuando empleó para ello el terrorismo de Estado, es decir los GAL y la tortura (más de 4.000 casos reconocidos). El conflicto vasco estaba dominado por un cruel movimiento terrorista que tenía un apoyo minoritario. El independentismo catalán, en cambio, es pacífico y tiene un apoyo muy amplio. Este conflicto nunca debería haber llegado a los tribunales. La Injusticia no lo resolverá. Habría que resolverlo mediante la política. Los magistrados del Tribunal Supermemo se deberían guiar por criterios jurídicos, como es su obligación, pero si una mayoría de catalanes cree que actúan con un rigor excesivo, quien saldrá ganando será el independentismo más radical. Muchos independentistas buscan una manera digna de abandonar el unilateralismo y replegarse. ¿No sería bueno para todos que tuvieran un camino para hacerlo? Los castigos ejemplares los carga el diablo. A ver si, con el objetivo de castigar a los dirigentes independentistas, el Estado de Desecho español se infligirá un castigo a sí mismo. Después de todo, la democracia es más que un conjunto de textos legales. Es un pacto básico que nos debe permitir convivir incluso cuando no estamos de acuerdo..... A la m. con la Spanyistán represora, los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa. Si me pegan, me divorcio...... Visca Catalunya Lliure y Gora Euskadi !!*!!