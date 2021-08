Revalorització de les pensions

Bonificació per al retard de la jubilació

Com afecta els funcionaris?

Aportacions de l'Estat a la Seguretat Social i futures revisions

Elha validat aquest dimarts, en la primera reunió després de les vacances d'estiu, la reforma de les pensions . Es tracta d'un nou mecanisme que entronca amb les reformes enviades a Europa en el marc del-indispensable per rebre els fons comunitaris destinats a minimitzar els efectes deli canviar el model productiu- i que es basa en laa través de l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC).La reforma, en tot cas, no es podrà aplicar fins que no passi el sedàs del. El govern espanyol compta que rebrà els suports necessaris perquè el projecte sigui vigent abans que acabi el 2021, però haurà de negociar amb els socis de la investidura -especialment amb, que veuen mancances en el text que ha sortit del consell de ministres- mentre, en paral·lel, dialoga sobre els. Aquestes són les claus per entendre com afectarà la reforma de les pensions, que aspira a mantenir-se vigent -segons el ministeri de- durant 25 anys.Amb la reforma que va impulsar el govern del'any 2013, en plena crisi econòmica i amb l'austeritat com a recepta arreu d'Europa per contenir-ne els efectes, es va posar en marxa l'anomenat, que limitava la pujada anual de les prestacions al 0,25% en cas de dèficit. La nova normativa fixa un nou marc en el qual cada 1 de gener les pensions augmentin d'acord amb la inflació anual mitjana registrada l'any anterior. Si és negativa, esL'anomenatde l'etapa de Rajoy queda derogat i acabarà sent substituït per un mecanisme d'equitat intergeneracional que encara no està acordat entre sindicats, patronals i govern espanyol, els tres actors que ja van fixar les bases del projecte aprovat aquest dimarts al consell de ministres. El 15 de novembre és la data límit per arribar a una entesa. El factor de sostenibilitat vigent fins ara vinculava el cobrament de la pensió a l'evolució de l'esperança de vida a l'Estat.Un dels motius esgrimits pel Ministeri de Seguretat Social a l'hora de retocar les pensions és que, amb el mecanisme del PP encara vigent, les pensions s'haurien vist retallades en els propers anys. Els càlculs del departament que lideradeterminen que els joves que tenen ara 18 anys -i que, per tant, s'haurien de jubilar cap al 2070- amb una pensió den'haurien perdut fins aL'edat de jubilació vigent és de, i s'anirà allargant fins arribar als. Aquesta és una dada que no queda retocada amb la reforma aprovada pel consell de ministres. Si no hi ha novetats en el tràmit parlamentari, es tindran en compte, per als càlculs de la pensió de cadascú, elsa la Seguretat Social.Una de les novetats és que hi haurà bonificacions per a les persones que decideixin ajornar la jubilació. Aquesta bonificació serà del 4% per cada any de retràs, o bé un pagament únic extra que es mourà entre els, sempre en base a l'import de la pensió i de si el treballador ha estat al mercat laboral més de 44 anys i mig. Pel que fa a les penalitzacions per a les jubilacions anticipades, els coeficients de càlcul passen a ser mensuals per atorgar més flexibilitat i. Els coeficients reductors, a banda, s'aplicaran sobre la quantitat de la pensió i no sobre la base reguladora de la prestació, com ara.L'anomenat règim de classes passives inclou, fonamentalment, els funcionaris i els militars. Està format per, amb dades del 2020. Una de les novetats de la reforma impulsada per la Moncloa és que els membres de les classes passives també es veuran beneficiats per la revalorització a través de l'IPC. La nòmina total serà deper al seu conjunt.El projecte de llei estableix que l'Estat aportaràa la Seguretat Social. Si no hi ha novetats, el sistema s'hauria de revisar el 2027, sempre i quan aconsegueixi entrar en vigor, després de rebre l'aval del Congrés, a principis del 2022. Es calcula que el cost per a l'Estat sigui delen les properes tres dècades. En els propers mesos hi haurà, també, un

