El govern espanyol declara zona catastròfica Catalunya pels incendis de l'estiu

El govern espanyol ha declarati dotze comunitats més de l'Estatdesprés dels greus incendis forestals que han patit aquest estiu. Concretament, el primer Consell de Ministres del curs polític ha aprovat que aquestes tretze regions es considerin zones afectades greument per una emergència de protecció civil (ZAEPC). "i manifestem la sensibilitat del govern", ha afirmat la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en roda de premsa. Rodríguez ha anunciat que les tretze comunitats autònomes es beneficiaran d'una sèrie de "mesures i ajudes destinades a pal·liar tant els danys personals com materials" dels afectats.El govern espanyol ha considerat que la seva intervenció està "justificada" perdavant la "magnitud" de les catàstrofes i les mesures que han hagut d'adoptar les respectives comunitats. Així, quan es tingui una "estimació definitiva dels perjudicis",tant destinades a persones físiques com jurídiques, així com les administracions municipals.La ministra Rodríguez ha posat en valor la visita del president espanyol,, el passat cap de setmana a les zones afectades d'Àvila (Castella i Lleó), i ha volgut reconèixer els professionals que es dediquen a la prevenció i extinció d'incendis.Les altres comunitats que han estat declarades zones catastròfiques són Castella i Lleó, Andalusia, Aragó, Canàries, Castella - La Manxa, el País Valencià, Extremadura, les Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra i el Principat d'Astúries.

