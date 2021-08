La justícia de Ceuta manté aturades les devolucions de menors

El jutjat del contenciós administratiu número 1 de Ceuta ha mantingut lade menors al Marroc perquè no compleixen els tràmits que exigeix la legislació.D'aquesta manera,que la setmana passada va defensar l'operació del govern ceutí i el Ministeri de l'Interior davant "l'excepcionalitat" que viu la ciutat autònoma des de l'arribada de centenars de menors el maig passat.El seu president,, també va assegurar que la Llei d'Estrangeria "és tan complexa que no pot aplicar-se a una situació tan extraordinària com la de Ceuta", un argument que no ha compartit la magistrada que porta el cas.

