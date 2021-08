El «pequeño Nicolás» rep la segona pallissa en mig any

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el, es recupera de les contusions i lesions que li van provocar dijous passat, a la sortida d'un festival a, quan va ser reduït per personal de seguretat. Aquest dimarts denunciarà els fets davant la Policia.Tot va passar quan a la matinada de dijous a divendres, després de finalitzar un concert,llançadora que transporta els assistents. Ja en l'escala del bus, com que esperava un amic i no portava la mascareta posada,, moment en què va ser reduït, segons ha avançat El Confidencial.La mateixa matinada de l'incident, Francisco Nicolás va anar a l'on els sanitaris van anotar que el jove, de 27 anys, va explicar que havia patit una agressió per part de personal del festival:. D'aquesta exploració, els metges d'urgències de l'hospital van assenyalar que presentava un hematoma a l'ull dret amb "hemorràgia subconjuntival", i que tenia "dolor i tumefacció al colze dret".Tot just fa menys de cinc mesos que Francisco Nicolás va rebre una altra pallissa a Madrid . En aquest cas, els autors van ser un grup de joves després que ell es negués a fer-se una fotografia amb ells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor