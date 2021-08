Dos morts per un brot de Covid en una residència a la Sénia

Altres notícies que et poden interessar

Dos usuaris han resultat morts peldetectat a la residència de gent gran l'Onada de la Sénia, segons ha informat el Departament de Salut. Les defuncions van tenir lloc aquest cap de setmana passat. Aquests decessos se sumen als set d'ahir en un centre a la Garrotxa El cribratge efectuat al centre ha permès detectar onze casos actius: nou persones usuàries, totes de la mateixa unitat de convivència, així com dos treballadors. Juntament amb el Departament de Drets Socials, Salut va organitzar un equip deper establir aïllaments i mesures per controlar el brot.Els usuaris afectats s'han traslladat al buffer del centre l'Onada de Tortosa i, en alguns casos, al centre sociosanitari de Jesús. Atenció Primària efectua cribratges continuats a la residència.El gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre,, ha lamentat la situació a la Sénia. Ha recordat que cal "amb les mesures de protecció i continuar amb l’estratègia de vacunació". "Hem de ser conscients que seguim en plena pandèmia i és molt important no afluixar ni relaxar-se en l'adopció de les mesures per tal d'evitar nous casos com el de la Sénia", ha remarcat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor