⚠️ ATENCIÓ: Perill d'incendi forestal molt alt a l'extrem nord-est de Catalunya.



🚧 Restringits els accessos al Parc Natural del Cap de Creus.



🔴 Hi ha 10 municipis de l'Alt Empordà en nivell 3️⃣ del Pla Alfa.



❗ El Barcelonès passa de nivell 2️⃣ a 1️⃣ i el Baix Ebre d'1️⃣ a 0️⃣. https://t.co/yfC921eO70 — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 24, 2021

Què implica cada nivell del Pla Alfa?

La zona del Cap de Creus preocupa els Agents Rurals, que qualifiquen el risc d'incendi "molt alt" per aquest dimarts. El pla Alfa, el sistema que determina les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals, segueix actiu a 32 de les 42 comarques catalanes.Donat que el perill d'incendi és molt elevat a l'extrem nord-est del territori català, segueix activat el nivell 3 del Pla Alfa a 10 municipis de l. Així, des d'aquest dilluns al matí el Pla Alfa està activat enals municipis de Cadaqués, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Roses i Vilajuïga. També segueixen restringits els accessos al Parc Natural del Cap de Creus.Elestà activat al Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Penedès Osona, el Moianès, el Berguedà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Conca de Barberà, l'Urgell, l'Alt Camp, el Garraf, el Tarragonès, el Priorat, i les Garrigues.Les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Solsonès, la Segarra, l'Urgell, la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta es mantenen en eldel Pla.Eldel pla desplegat pels Agents rurals implica una vigilància prioritària dels incendis forestals per davant d'altres tasques que són competència d'aquest cos. Així, es controlen columnes de fum en terrenys forestals i no forestals a menys de 500m de zones forestals, identifiquen els autors dels focs, han de fer apagar els focs en cas de perill i fan control sobre llocs predeterminats d'especial risc.Pel que fa al, que suposa una vigilància exclusiva dels incendis forestals, a més de dur a terme les tasques del nivell 1, també controlen la circulació de vehicles per zones forestals predeterminades, es posen en marxa punts de guaita estratègics i es controlen, també, abocadors predeterminats.I finalment, amb eles restringeix l'accés a massissos forestals, com a mesura prioritària. A més de dur a terme les tasques del nivell 1 i 2, també s'estableix un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa, s'estableixen centres de coordinació d'efectius a les zones d'actuació i s'anul·len les autoritzacions per fer foc, excepte les excepcionals.

