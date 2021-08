Robles alerta que no podran evacuar tothom de Kabul: «Hi haurà gent que s'hi quedarà»

La ministra de Defensa,, ha advertit aquest dimarts que"Traurem tothom que sigui possible, però hi haurà gent que s'hi quedarà per raons que no depenen de nosaltres", com la capacitat de l'aeroport de Kabul o la presa del país per part dels talibans, ha alertat a la Cadena Ser.Robles ha assenyalat queperò que no cessarà "en cap moment". De fet, l'Estat espanyol ha aconseguit de moment poder enlairardes de l'aeròdrom de la capital afgana.La titular de Defensa ha explicat que la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) rebrà unsi que s'ha ampliat la llista de persones que s'estan evacuant amb "". Tot i això, la ministra ha recordat que elsi que hi ha, per la qual cosa la gent que no ha arribat a Kabul ho té "molt difícil" per fugir., portaveu del govern espanyol, ha indicat que el procés de sortida de l'Afganistan es farà "fins a l'últim minut", i ha tret pit pel paper que està tenint l'Estat., ha ressaltat Rodríguez en la roda de premsa posterior al consell de ministres, També ha celebrat que, líder del PP, hagi "recuperat el sentit d'Estat" pel fet d'havet fet costat aen l'evacuació.

