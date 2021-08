El Govern renuncia al toc de queda després del segon revés del TSJC

Els jutges demanen "no perpetuar" les restriccions de drets

Les dades van millorant poc a poc

El toc de queda decaurà a partir de divendres. Elha optat per renunciar a aquesta mesura després de rebre dilluns un segon revés per part del(TSJC). Elha acordat prorrogar una setmana més totes les restriccions actuals per frenar els contagis de la, a excepció del confinament nocturn, que encara continua vigent en. Així doncs, continuaran limitades les reunions a un màxim dei es manté elde l'aforament a actes i cerimònies religioses, com ara casaments o actes de culte. Com les altres vegades, tot plegat haurà de rebre l'aval dels jutges en els propers dies, i entrarà en vigor el dia 27 d'agost. Serà aleshores quan el toc de queda s'eliminarà i es prorrogarà la resta de mesures.El Govern defensava ahir la necessitat de mantenir el toc de queda atenent a criteris sanitaris, però 24 hores després de la resolució dels jutges, i un cop analitzada la lletra petita, ha descartat fer un nou intent per convèncer la. El tribunal, de fet, assenyala que si l'executiu pot controlar les interaccions socials durant el dia amb les eines habituals -com ara la policia- també ho ha de poder fer durant la nit sense necessitat de recórrer a una mesura tan restrictiva com un confinament nocturn. Fonts d'Interior consultades perassenyalen que, per tal d'evitar aglomeracions o botellots, "s'intensificarà" la coordinació i el suport als ajuntaments i les policies locals, i es mantindran els dispositius conjunts amb les policies locals "allà on sigui necessari", com ja s'ha fet durant l'estiu.Tot plegat, després de veure com eltorna a tombar una decisió de la Generalitat. La distància entre les dues parts és un fet, certificat en aquests últims dies després dels dos revessos dels jutges al toc de queda plantejat per l'administració. Dilluns, el tribunal va rebutjar la petició d'ampliar el confinament nocturn a les grans ciutats i ho va fer en una contundent interlocutòria, en què va retreure a l'administració voler utilitzar el toc de queda com a eina per controlar l'ordre públic. En una visita a l'hospital Moisès Broggi, el president de la Generalitat, va criticar la decisió delsi va insistir que els arguments del Govern són sanitaris, i no pas d'ordre públic. El conseller de Salut,, ha receptat "responsabilitat individual de dia i de nit" i ha insistit que les raons per demanar el toc de queda són "estrictament sanitàries". "Tenim 450 persones a les UCI i 1.400 ingressats als hospitals", ha recordat. Aquest context d'enfrontament entre polítics i jutges ha provocat una creixent incertesa sobre com gestionar la pandèmia un cop ha decaigut l'estat d'alarma . Aragonès reclamava ahir "responsabilitat" als tribunals i avisava que no es podien demanar plans alternatius als governs sí no es donaven les eines per contenir els contagis. A dia d'avui, es detecten unsa Catalunya. Des del maig, les diverseshan anat variant les receptes per frenar la cinquena onada, i el criteri dels tribunals per acceptar o rebutjar les limitacions de drets fonamentals també han estat divers. Així,és el territori menys restrictiu, sense toc de queda ni tancament de l'oci nocturn, mentre que altres comunitats aposten per confinaments durant la matinada o limitacions de l'horari de bars i restaurants. Els jutges ho tenen clar: "Les restriccions de drets no es poden perpetuar". Les mesures contra la Covid, com el toc de queda, han funcionat, però no es poden prolongar "indefinidament". Així ho ha dit aquest matí la portaveu de, que ha insistit que els jutges no actuen com a epidemiòlegs, sinó que intervenen per controlar lesde drets fonamentals. En aquesta línia, Escoda ha dit que si bé fa unes setmanes "la balança" es va decantar per prioritzar el dret a la salut, ara els jutges han fet prevaldre el dret a la mobilitat en considerar que la situació epidemiològica ha millorat.Laencara és complicada, però les dades van millorant poc a poc des de fa dies. Aquest dimarts,ha notificat, però lava baixant i també ho fa el risc de rebrot. Avui hi ha 40 pacients menys a planta i cinc crítics menys a les. Pel que fa a la vacunació, el ritme ha baixat durant els mesos d'estiu fins al punt d'estancar-se l'administració de primeres dosis. En les últimes 24 hores, només s'han posat 6.390 primeres vacunes. Argimon ha assenyalat que la vacunació ha de ser la gran eina per combatre la sisena onada, que molt probablement arribarà . Com més gent vacunada hi hagi, més es podrà controlar l'escalada de contagis.

