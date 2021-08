L'enxampen assegut al sofà de la casa on acaba de robar i diu que és d'un amic

Robatori a Llançà

Els Mossos d'Esquadra vandiumenge unde 29 anys a qui van enxampar. Els fets van passar el mateix dia a la tarda quan un ciutadà va veure unes persones amb actitud de vigilància pels voltants del carrer de la Pau. Hores més tard, el mateix ciutadà va alertar al 112 que havia vist com una de les persones saltava la tanca d'una casa.Quan els mossos hi van arribar van trobar la porta d'accés forçada i van escoltar passes a l'interior. Al cap d'uns segons, van localitzar l'home assegut. Els agents li van preguntar el motiu i elsDesprés de fer comprovacions a tota la casa, van veure queestava tot, amb els calaixos oberts i els mobles remenats. Seguidament, van escorcollar l'home. Li van trobar un, unamb unes inicials que no coincidien amb les seves i unade plàstic de les que s'utilitzen per obrir portes.Els agents el van detenir com a presumpte, en grau de temptativa. L'arrestat, que té, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.Els mossos vanun altre home divendres a(Alt Empordà). Cap a tres quarts d'una del migdia, agents de la Policia Local van alertar que havien vist un individu, en actitud sospitosa, amb unaa l'estació de tren.Els agents vanque aquesta eina podia coincidir amb una que havienel dia abans d'un garatge del carrer de la Mina de la mateixa població. La policia va fer les comprovacions i va localitzar el propietari de l'eina, que va manifestar haver vist com una persona marxava de casa seva amb una bicicleta i una desbrossadora.Davant les evidències, van detenir l'home de 43 anys com a presumpte autor d'un robatori amb forà a l'interior de domicili. A més, el van denunciar administrativament perquè en l'escorcoll li van trobar un matxet i una defensa extensible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor