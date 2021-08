Demostren els beneficis de posar de bocaterrosa els pacients amb Covid greu

Altres notícies que et poden interessar

Una investigació en què han participat la Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar ha demostrat elsels pacients ambque reben oxigenoteràpia d'alt flux per una insuficiència respiratòria aguda.Aquesta posició millora l'evolució dels malalts hospitalitzats io mort, segons l'estudi, coordinat per l'Hospital Universitari de Tours (França) i els resultats del qual s'han publicat a la revista The Lancet Respiratory Medicine.Ja es coneixia el benefici per als pacients intubats a les UCI d'estar col·locats de bocaterrosa per millorar la respiració, però fins ara no hi havia cap assaig clínic que ho demostrés. La investigació ha comptat amb la participació deingressats entre l'abril del 2020 i el gener del 2021. A la meitat se'ls col·locava en la posició estudiada una hora al dia i a l'altra meitat no.

