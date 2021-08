Mor el fotoperiodista cultural Xavier Mercadé

Aquesta tarda ens ha deixat l’amic i company Xavier Mercadé @rockviu després de lluitar durant anys contra una llarga malaltia. I Just aquest diumenge s’acaba l’exposició a @palaurobert dels seus 40 anys de carrera. Que tinguis un bon viatge ple de rock’n’roll! — Enderrock (@enderrock) August 23, 2021

Elaquest dilluns als 55 anys després d'una llarga lluita contra el càncer. Mercadé ha estat duranta Catalunya i el seu arxiu sumade 14.000 concerts.Format a l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, Mercadé era també eli havia col·laborat en diversos mitjans com El Punt Avui, Vilaweb o Rolling Stone. També ha presentat diverses exposicions i ha publicat diversos llibres.Actualment, elacull l', una selecció personal de 300 imatges de concerts. Es va inaugurar al mes de maig i està previst que es tanqui aquest pròxim diumenge, 29 d'agost.La xarxa s'ha inundat de. Grans noms del panorama musical li han dedicat missatges com aquests: "Trista notícia la mort de Xavier Mercadé, gran fotògraf, un fix als concerts. Una abraçada" (Vetusta Morla) o "Quina tristesa... et seguirem buscant sempre, Xavi, allà: entre nosaltres i el públic. En aquell buit que només tu sabies omplir. Descansa en pau, estimat. Guardarem per sempre les teves meravelloses fotos. Una part de tu que ja és nostra per sempre" (Joan Dausà).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor