La recepta d'Oriol Mitjà per frenar els contagis ara

Una veu destacada s'ha sumat al debat sobre eldesprés que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tombés la petició del Govern d'aplicar-lo a la majoria de grans ciutats . L'epidemiòlegha defensat el manteniment de la mesura restrictiva, ja que encara cal aplicar "distanciament social", segons ha opinat a Catalunya Ràdio.L'expert en malalties infeccioses també ha apostat per la implantació del passaport d'immunitat , una realitat en països de l'entorn com ara França o Itàlia , per "separar els contagiosos dels no contagiosos", si bé ha afirmat que veu "comprensible" que encara no s'hagi aprovat aquesta mesura a l'Estat.Mitjà ha defensat que cal aspirar a, que no sigui una malaltia greu en cap cas, però ja tenim bastant clar que la immunitat de grup de la que tant s’ha parlat no existeix perquè el virus sempre seguirà entre nosaltres".L'epidemiòleg ha recordat que les vacunes "no immunitzen al cent per cent, però el que sí que sabem amb certesa és que la possibilitat de desenvolupar una Covid greu quan estàs immunitzat és molt més baixa i entre persones immunitzades la transmissió es redueix molt significativament".

