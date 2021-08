El jurat retira la medalla del Mundial sub-20 a Carla Domínguez: la catalana, medallista durant una hora

Una situació curiosa i a la vegada desagradable patida per una atleta de Terrassa va endur-se tot el protagonisme a la final dels 5000 metres llisos al campionat del Món sub-20 celebrat aquest cap de setmana Nairobi, Kènia.



Carla Domínguez, després d'una gran cursa, va acabar en cinquena posició amb un temps de 16.45.79, rècord d'Espanya de la categoria. Tanmateix, de cop es comunicava que la tercera i quarta classificades, la ugandesa Prisca Chesang i l'etíop Melknat Wudu quedaven desqualificades per haver trepitjat l'interior de la corda. Això catapultava l'egarenca fins a la tercera posició, i per tant, a la medalla de bronze.

Si Carla llora, todos lloramos 🥲



🎥 @WorldAthletics informa a Carla Domínguez de que es BRONCE MUNDIAL sub20 en 5.000m🥉



🤩 No verás nada más emocionante hoy 🤩#EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir #WorldAteticsU20 pic.twitter.com/paLX0MREsM — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) August 22, 2021

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! 🚨



CARLA DOMÍNGUEZ ES BRONCE MUNDIAL SUB20



Tras la descalificación de Chesang y Wudu:



La campeona de Europa sub20 de 5.000m es también 🥉 Mundial sub20 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#EspañaAtletismo #WorldAthleticsU20 #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/IuxBSJPt8X — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) August 22, 2021

Però tot va canviar després que les delegacions d'Uganda i Etiòpia recorreguessin la decisió del jutge de pista, que acceptava les al·legacions i. Domínguez tornava a ser cinquena, i després d'una hora al podi, en tornava a baixar per quedar-se amb un meritori cinquè lloc.

