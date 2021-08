Set morts per un brot de Covid en una residència de la Garrotxa

Altres notícies que et poden interessar

Un brot dede Sant Joan les Fonts (Garrotxa) ha provocatsegons han informat fonts del Departament de Drets Socials. El brot afecta 15 dels 53 residents i 8 d'ells encara estan en fase d'aïllament en una zona sectoritzada de la residència.Fonts del Departament afirmen quei dos d'ells ja podran desaïllar-se a partir d'aquesta setmana. La resta ho farà properament. El brot es va detectar a principis d'agost arran d'un cribratge que es va fer entre els professionals del centre i a partir d'aquí es van activar tots els protocols pertinents. Actualment hi haDesprés de detectar els primers positius en els treballadors, el cribratge es va estendre als residents. En aquesta primera prova es van detectar cinc casos, però posteriorment n'han aflorat més, fins arribar a la quinzena actual.als residents negatius per procedir al desaïllament del centre.Segons Olot Televisió "algunes famílies ja han anunciat accions legals contra la direcció del centre", gestionat per la Cooperativa suara.Una de les famílies que ha perdut un parent a la residència Torreblanca assegura que quan el centre va tenir constància del virus no van fer cap prova interna fins al cap de setmana. També, afirmen –segons la televisió garrotxina– que una treballadora del centre geriàtric va anar a la feina tot i saber que era positiva al SARS-CoV-2.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor