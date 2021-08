Dulceida deixa Instagram: «Està sent un any de merda»

, més coneguda com a, va anunciar ahir que deixavadurant un temps. La influencer catalana ha expressat que ho fa perquè necessita reconstruir-se, abraçar-se i cuidar-se després d'uns mesos durs en què ella i la seva dona,, han decidit prendre's un temps per estar soles, i en els quals també va perdre la seva àvia: "Està sent un any de merda", ha assegurat en el seu comiat.Altres influencers molt coneguts a la xarxa social, com Abril Cols i Violeta Magrinyan, han donat suport a Domènech als comentaris del post i han expressat la sevadavant de la pausa de Dulceida.