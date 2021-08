Denuncien un home per escalar la torre Agbar

Un tarragoní escala en «free solo» la torre Agbar



Luffy Aloskas ha pujat els 144 metres de l'emblemàtic edifici en 23 minutshttps://t.co/UDuIsHPEe1 pic.twitter.com/yKAmJROCvO — @reusdigitalcat (@reusdigitalcat) August 23, 2021

Content i satisfet, Luffy Aloskas (Tarragona, 1997) ha complert el seu objectiu després de mesos d'entrenament. Aquest dilluns 23 d'agost al matí, ha(sense arnesos, ni cordes ni cap equip de protecció) la. Ha pujat els 144 metres de l'edifici en tan sols 23 minuts, el que ha considerat que pot ser "un rècord mundial".d'Esquadra, que l'han denunciat administrativament per escalar edificis públics sense permís. La policia catalana ha explicat que "aturar-lo a mitja pujada hauria suposat un risc afegit per ell i per als agents".En una, ha admès que els dies previs estava, però que una vegada ha començat l'ascens ja li ha passat tot. "Ho he gaudit perquè ja sabia que havia de fer en tot moment", ha explicat, ja que fa mig any que va començarper escalar aquesta torre.El jove tarragoní és escalador, i té pensat conquerir més edificis: "Aquest és el primer de la llista", assenyala, i apunta que en un futur. Ha recordat que també va pujar la catedral de Tarragona, però considera que la torre Agbar és el "primer free solo oficial".Com adesafortunada, ha apuntat que abans de pujar li han robat el telèfon: "He anat al lavabo d'un bar i m'he deixat el mòbil i el DNI, i quan he tornat ja no hi eren", ha lamentat. Això també li ha suposat "tot un lio" quan, un cop a terra, els agents li han posat lasense permís. Tot i això, està "feliç" d'haver aconseguit una fita com aquesta i "amb ganes de repetir-la en altres indrets".

