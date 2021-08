Robles anima els afganesos a dur la bandera espanyola o cridar «Espanya» a l'aeroport de Kabul per ser evacuats

Ep!

Però ho ha de cridar en "perfecto español" i vocalitzant ben clar. Res de dir "Isbaniya" o coses per l'estil, que els espanyols no estan per idiomes extranys ni per fer l'esforç d'entendre a ningu que no parli en "castellano, coño!" I si no troben una bandera rojigualda per agitar, sempre poden recorre a una samarreta del Real Madrid o de la roja, que pel cas és el mateix. Espanya, una vegada més, a la vanguardia de la política de solucions en conflictes bèlics.