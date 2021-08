Aragonès lamenta la decisió del TSJC i veu «necessari» el toc de queda

Col·lisió amb el TSJC

El president de la Generalitat,, ha lamentat aquest dilluns que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi rebutjat la petició de la Generalitat d'ampliar ela 62 municipis catalans -actualment, la mesura està vigent en 19 poblacions- i ha defensat que continua "sent necessari" per contenir els contagis de Covid-19. "No és una qüestió d'ordre públic, és una qüestió sanitària", ha argumentat Aragonès sobre el toc de queda després de visitar l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí amb el conseller de Salut,Coneguda la resolució judicial, Aragonès ha demanat més instruments amb els quals evitar nous contagis: "". El president de la Generalitat ha criticat el paper dels tribunals en la gestió de la pandèmia: "Veiem com la manca d'una normativa específica, i també per part de govern de l'Estat, ha fet recaure en els tribunals decisions que són competència de l'administració sanitària: crec que és un error".Al seu torn, Argimon ha assegurat que la petició del Govern d'ampliar el toc de queda a 62 municipis es basa en criteris epidemiològics davant "". Fins a 1.411 persones estan ingressades en hospitals catalans. D'aquestes, 461 ocupen llits d'unitats de cures intensives (UCI) de centres sanitaris públics i privats, una xifra que Argimon ha avisat que costarà "mesos" reduir.Elper l'aplicació de mesures per frenar la pandèmia és una evidència. La sala contenciosa-administrativa del tribunal ha desestimat el nou criteri exposat per l'executiu, que volia ampliar el toc de queda a lesamb incidències elevades, i ha ratificat la decisió que va prendre el 19 d'agost. La decisió suposa un revés per a la Generalitat. Consulteu aquí els municipis afectats pel confinament nocturn En una interlocutòria contundent, de nou pàgines, el tribunal tomba els arguments exposats pel Govern. Diu que les dades de la pandèmia mostren que part dels municipis de més de 20.000 habitants no arriben a la incidència acumulada des, cosa que "segons les pròpies premisses" de la Generalitat "resultaria encara més innecessari i desproporcionat el toc de queda".La sala també retreu a la Generalitat que presentés la nova sol·licitud amb elnomés 48 hores després "sense que es justifiqui que entre un moment i l'altra hagi canviat la corba epidèmica ni les dades ni els índex" i critica que el Govern no hagi ni tan sols presentat les dades actualitzades.El tribunal recorda en la interlocutòria que el toc de queda no és una mesura per mantenir la seguretat i l'-evitar aglomeracions i botellots a les nits- com es desprèn de la resolució del Govern i assenyala que qüestions que durant el dia són temes de "policia administrativa", de nit semblen convertir-se en "". En altres paraules, el TSJC assenyala que el toc de queda no és una eina per garantir l'ordre públic.

