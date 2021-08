Sants es prepara per a la Festa Major amb pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Després que l'any passat las'hagués d'anul·lar per la situació sanitària a Barcelona, el barri esamb la mirada posada en complir totes les mesures anticovid. Elsi sostenen que ells es poden relaxar "una mica més" perquè al barri "mai hi ha hagut grans aglomeracions", ni tan sols abans de la pandèmia.La festa s'ha reduït de 8 a 5 dies i només hi hauràAquests dies els veïns ultimen lesdels carrers, que seran mésperquèhi haurà. Enguany, per extremar les mesures de seguretat,dels carrers, tal com ja ha passat al barri de Gràcia.Pol Bridgewater, vicepresident de la Federació de carrers de la Festa Major de Sants, ha explicat en declaracions a l'ACN que tots els"ja es vanpensant que hi hauria". Per aquesta raó ha assegurat que la decisió del TSJC sobre la nova proposta de la Generalitat, que afecta els municipis amb més de 20.000 habitants i una incidència superior als 125 casos per cada 100.000 habitants, no els afectarà gaire. Amb tot ha reconegut queHi hagi toc de queda o no, Bridgewater ha destacat que hi haurà "" dels recintes. Per tal de facilitar el control d'aforament s'està treballant per posar en marxa un aplicatiu que permetipels esdeveniments. Amb tot, si a darrera hora queden entrades, la gent s'hi podrà apuntar si deixa el seu nom i les seves dades de contacte per garantir el rastreig en cas que sigui necessari.El vicepresident de la Federació de carrers de Festa Major ha detallat que "ha estat tot un" organitzar les festes d'aquest any perquè durant el mes de maig les dades de contagis feien pensar que hi hauria més restriccions. Per aquesta raó han decidit concentrar la festa gran en cinc dies en comptes de vuit.El fet que els guarniments s'hagin limitat als sostres dels carrers i que no hi hagi concurs oficial ha fet que forces veïns hagin optat per fer. Així ho han fet els del carrerque enguany, aprofitant que fan. Han decidit fer-ho "fàcil", ha dit el president de la comissió de festes del carrer, Nèstor Romero, tot explicant que els decorats que havien preparat per a l'any passat se'ls guarden per l'any que ve. De fet, aquest any els veïns del carrer Finlàndia han preferit centrar-se a programar moltes activitats "perquè tenen molts socis".Qui s'hi ha esforçat força més és la comissió de festes del carrer, que ja gairebé ho té tot a punt per a la festa. Ells han optat per fer unperquè volien que el seu carrer lluïs amb molts colors "per donar alegria". Així ho ha detallat la Sílvia Bastús, que ha assegurat que gran part dels guarniments ja els tenien fets de l'any passat. De fet, si tot va com tenen previst, aquest dilluns començaran el muntatge al carrer. "Depenem de què ens posin l'escenari perquè el carrer ens quedi absolutament tallat", ha destacat il·lusionada.

