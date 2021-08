Aturen un espectacle en català a crits de «en castellà, que estem a Espanya»

Bé, Valencia ara recull el que ha sembrat

Per 11S14 el 22 d'agost de 2021 a les 19:07 0 0

Es llàstimos arribar a aquestes conclusions, durant molts anys, a Valencia s'ha promogut una separació del Catalá argumentan que el Valenciá no és el Catalá, com a resultat d'aquesta promoció s'ha devaluat el Valenciá arriban al extrem de que ara, fins i tot es veuen amenaçats per uns espanyolistes que en la seva ignorancia no ademeten que pugui haber-hi una altre llengua que no sigui el Nyol. sap greu per Valencia, pero aixo es el que s'ha sembrat.