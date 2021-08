Canvis en la conducció: nova norma per a l'avançament de vehicles

Laprepara diverses noves mesures per a després de l'estiu que, si s'incompleixen, evidentment també comportaran multes. Un nou marc normatiu que ha generat debat els últims dies.Les noves normes es produeixen per lasobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i entraran en vigor quan el govern espanyol aprovi l'avantprojecte de llei. Aquí pots consultar les 5 noves normes Una de les més cridaneres, si no la que més, és la que afecta els avançaments entre vehicles. Així, quan s'aprovi, desapareixeràextra per sobre de la velocitat màxima de la carretera per poder avançar algun vehicle. És a dir, si en una via el màxim permès era de 80 km/h, es podia accelerar fins als 100 km/h per fer l'avançament. Ara aquesta norma quedarà obsoleta.La mesura ha estat defensada per molts conductors per la necessitat d'avançar, però la DGT ha decidit ometre-ho per, segons indiquen,. És una mesura que també ha generat polèmica a la política, ja que tot i que el govern espanyol està a favor de fer el canvi, alguns partits del Congrés han presentat esmenes perquè la norma es mantingui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor