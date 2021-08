La surrealista resposta d'Alonso sobre si fa la compra

Alonso en el Mercadona pic.twitter.com/qpEjGTwCXR — x6 rodriber (@rodriber) August 21, 2021

Darrerament Fernando Alonso parla amb els seus seguidors a través de les xarxes socials, fa vídeos en directe i respon les preguntes que li fan al moment. En una d'aquestes xerrades virtuals el pilot de fórmula 1 ha sorpès tothom amb una surrealista resposta a la pregunta de si s'ocupa ell mateix de fer la compra."Clar que vaig als supermercats. Si no, no hi ha compra", ha dit Alonso. La confessió: "Em mola anar al supermercat, estar al teu aire, fer la compra, veure què t'apeteix i decidir què cuinaràs o què falta a casa". La resposta però, ha anat més enllà i el pilot ha dit frases sorprenents.No ha parlat de menjar, ni de paper higiènic o sabó per rentar la roba. "Si fan falta tovalloles, perquè no sé, en tens unes de molt utilitzades o has tingut un problema. O si has de comprar algo per reparar la casa o has de fer un regal i necessites comprar paper, celo o tisores...". D'aquests articles parla Alonso quan diu que "sempre és emocionant" anar al supermercat.Els seguidors no han esperat a crear i compartir memes a la xarxa. Amb bon to, i remarcant l'emoció de què parla Alonso a l'hora de fer la compra. Fins i tot Ibai Llanos s'hi ha sumat: "Les ganes que tinc d'anar amb Fernando Alonso ara mateix al Mercadona són impressionants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor