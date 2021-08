Trilla explica què passarà si no s'arriba mai a la immunitat de grup

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic,, ha assenyalat que la immunitat de grup seràamb la pèrdua d'efectivitat de les vacunes pel que fa a la protecció del contagi. Considera, però, que amb la vacunació es dificultarà la circulació del virus i hi haurà menys pressió assistencial. "Aquesta situació ens podria permetre tornar a", ha dit.Trilla ha alertat aquest diumenge que els botellots dels darrers dies provocaran un augment de contagis entre els joves. Ho ha dit en una entrevista a Rac1, on ha augurat que podria afectar sobretot aquells grups que estan per sota dels 40 anys iper frenar la transmissió. Trilla ha admès que les trobades a l'aire lliure "tenen menys risc", però també ha recordat queés "molt més contagiosa". "No és difícil que en aquestes reunions s'aplegui gent que, tot i trobar-se bé, tingui el coronavirus i el pugui transmetre", ha afegit.Sobre la fi del, Trilla ha considerat que s'hauria de fer un "esforç per equilibrar" determinats drets amb determinades obligacions. "El que cal és que el Departament de Salut i els tribunals parlin obertament", ha conclòs.

