L'home que va ferir quatre mossos amb una katana s'enfronta a 88 anys de presó

El jutjat d'instrucció número 4 de Manresa ha acceptat el recurs presentat pels advocats del sindicat, i l'home que va agredir amb una katana quatre agents dels Mossos d'Esquadra el 18 de juliol de 2020 serà processat també per atemptat a agent de l'autoritat, a més dels quatre delictes d’en concurs amb quatre delictes deAquest agreujant, que no havia inclòs ni la Generalitat ni la resta d'acusacions, farà que en el judici que ha de celebrar-se a l', l'acusat s'enfronti a quatre peticions de pena d'entre 15 i 22 anys, ambEl jutjat també ha acordat que el processat doni. Així mateix, manté la presó provisional del processat que va ser acordada a instància d’USPAC.El vespre del 18 de juliol de 2020, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar a un domicili de Moiàen la recollida d'un home de 37 anys que havia de fer una un centre psiquiàtric. En un principi, l'home va rebre cordialment els agents, i els va demanar anar a l'habitació a vestir-se.Un cop a l'habitació, va treure de sota el llit una katana i va atacar el sergent a qui va, tot i que un va poder ser reconstruït posteriorment. Davant l'atac, els altres agents van treure les defenses per reduir-lo, i el sergent, tot i estar ferit de gravetat, vaperò, segons van explicar, no li va fer efecte.Tot seguit, l'agressor va ferir de consideració als braços d'un altre agent i també va ferir, més lleument, dos agents més. El sergent i un dels agents van ser traslladats amb helicòpter a l', mentre que els altres van ser traslladats en ambulància a l'Durant l'agressió, un dels, un dels quals va impactar en un canell de l'agressor, que va poder ser reduït i posteriorment traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu on, després de serdel tret al canell, va ingressar en el servei psiquiàtric.Pocs dies després, el jutjat d'instrucció número 4 de Manresa va estimar la petició de l'acusació del sindicat policial USPAC i va descartar l'ingrés en un centre psiquiàtric com demanava fiscalia i defensa, i va dictarsense fiança per l'agressor.

