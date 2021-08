El Departament dedels fons europeusa crear. Serviran per "esponjar" altres equipaments i estaran pensats per persones d'avançada edat, amb discapacitat, amb problemes de salut mental, víctimes de violència de gènere, o bé usuaris que es trobin en situació de sensellarisme.La seva consellera, Violant Cervera, ha explicat en una entrevista a l'ACN que es tracta d'un dels projectes de la partida de drets socials "bàsics", d'un total de 400 milions d'euros. Cervera també ha obert la porta aper les dificultats de gestió i tramitació amb l'Ingrés Mínim Vital.Els fons europeus que ajudaran a pal·liar els estralls de la Covid-19 en l'àmbit social arribaran en dos grans paquets: un dei un destinat exclusivament a. Cada partida serà de 400 milions d'euros, sumant doncs, uns 800 milions d'euros en total. Tal com ha relatat la consellera la primera és la que està actualment més "avançada" i esperen poder signar el conveni el pròxim mes de setembre.En aquest paquet social – a més dels 160 MEUR destinats a crear aquests nous espais residencials de llarga durada – hi haurà cinc línies d'actuació diferents. Una d'elles relacionada amb la; una altra estarà centrada en(com les teleassistències o la telemedicina); una de les branques abordarà la; una estarà dedicada a; i hi haurà un darrer apunt centrat en l'Una part del pressupost que arribi se la quedarà eli una altra anirà destinada a una convocatòria de. "Les necessitats de cada àrea són diferents i volem arribar a tot arreu", ha insistit Cervera.

