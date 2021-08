Cs titlla Borràs de «macarra»: «Entra al Parlament com si fos la dutxa de casa seva»

, diputada deal, ha acusat la presidenta de la cambra,, de fer un mal ús de la institució i d'entrar-hi "com si fos la dutxa de casa seva". En una entrevista a l'ACN, Grau ha qualificat Borràs comi amb "una manera de fer que no fa pels catalans": "Ella s'ho passarà bomba, però elno gaudeix quan intervé i ella li talla la paraula", ha afegit. Mig any després de sortir elegida diputada per primera vegada, la portaveu de la formació taronja ha assegurat que no s'hagués imaginat que el ParlamentQuan falta menys d'un mes per la primera reunió de laentre els governs català i espanyol, des de Cs creuen que "neix morta abans de començar". Així, Grau ha valorat que la mesa dei concebuda per "dividir": "S'asseuen a dialogar per evidenciar que no dialoguen amb els altres, és l'essència d'aquesta taula de diàleg", ha assenyalat. Mostra d'això, per la diputada de centredreta, és que no només hi estan en contra els partits constitucionalistes, sinó que "tampoc els ho compra ni la meitat de l'independentisme", en referència a Junts.De la primera trobada d'aquest espai, prevista per la setmana del 13 de setembre , Grau ha afirmat que no n'espera res "o que hi hagi un repartiment de cromos, poder i recursos" que espera "que sigui bo pels ciutadans de Catalunya". Tanmateix, ha lamentat que "no és la prioritat de cap dels que s'asseuen a dialogar".

