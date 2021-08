Un vi català, el millor blanc de l'Estat segons «The Independent»

The best Spanish white wines for 2021 are:



Best overall – Alemany I Corrió principia mathematica 2019

Best bargain – Hacienda López de Haro rioja blanco 2020

Best for dinner parties – Rioja Vega tempranillo blanco reserva 2015

Best for vegetable dishes – Don Quintin Ortega blanco rioja 2019

Best for pairing with oysters – Mar de Frades finca valiñas 2015/16

Best for an aperitif – Paco & Lola albariño 2020

Best all-rounder – Maruxa Godello valdeorras 2020

Best for spicy Asian dishes – Viñas Del Vero Somontano gewürztraminer 2019

Best for simpler fish dishes – Auzells Costers del Segre 2020

Best wine for desserts – Bodegas Ximénez Spínola exceptional harvest 2019



El diari britànic The Independent situa eldel celler Alemany i Corrio -- com el millor dels 10 vins blancs del 2021. Irene Alemany i Laurent Corrio es van conèixer a la Borgonya mentre estudiaven enologia. La seva passió per aquest món va fer que creessin el 1999 el primer celler de garatge del Penedès i el seu primer vi, el Sot Lefriec.Des de llavors, el celler del matrimoni ha obtingut sempre les millors puntuacions amb els seus vins tan negres com blancs. La gamma del celler inclou 4 vins; el Sot Lefriec i el Pas Curtei (negres) i el Principia Mathematica i el Cargol treu vi (blancs).El Principia Mathematica és unelaborat a(DO Penedès) ambicona del consell regulador, el. La vinya prové d'una única parcel·la situada a Sant Pere Molanta (Alt Penedès) amb vinyes d'una edat de 30 anys.Principia Mathematica s'elabora amb un premsat directe, fermenta en bótes de 228 i 700 litres de roure francès nou. Dos terços es crien en les mateixes bótes i la resta en dipòsits d'acer inoxidable. És un xarel·lo de mig cos, cremós amb una molt bona acidesa.A la llista de The Independent hi trobem un altreL'Auzells de Tomàs Cusiné (). La llista la completen amb diversos vins de Rioja, albariños, Somontano...

