Ilaix Moriba renuncia a jugar amb Espanya

no jugarà amb. El jugador del Barça, de 18 anys, ha escollit competir amb, tal com ha avançat el diari AS. El migcampista ha comunicat a la Federació de Guinea i podria ser convocat en l'aturada de seleccions del proper setembre, on s'enfrontaria al Marroc i Guinea Bissau.El futbolista havia competit amb Espanyai, pel seu potencial, s'esperava que s'hi quedés. Així, l'elecció ha sorprès ja que ha optat per una selecció amb una capacitat competitiva molt inferior.Al mateix temps, Ilaix continua protagonitzant un serial sobre el seu futur. Amb només un any de contracte per davant amb el Barça,. De moment ha estat apartat de l'equip i podria passar un any en blanc per poder marxar sense cost la temporada que ve.

