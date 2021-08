Sis ferits en un accident de trànsit al Priorat

Una persona ha resultat farran d'un accident de trànsit aquest dissabte a la tarda a la N-420 al seu pas per Marçà (Priorat). Es tracta d'una topada entreque ha tingut lloc al punt quilomètric 873 de la via, a la cruïlla amb la T-734, aparentment per no haver respectat un senyal de trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 17.19 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat sis unitats per atendre'l,Segons el Servei Català de Trànsit, el ferit més greu ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, quatre dels menys greus han anat a l'Hospital Sant Joan de Reus i el darrer l'han dut a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. La N-420 ha quedati des de les 18.28 s'ha ofert pas alternatiu al trànsit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor