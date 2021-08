La perillosa moda entre els joves que els pot destrossar la boca

no és especialment còmode: surten llargues, de vegades no es pot vocalitzar bé, es queden enganxats trossos de menjar... Tothom qui n'hagi portat se sentirà identificat amb alguna d'aquestes experiències. Per això resulta sorprenent que s'hagin popularitzat a TikTok fins al punt de falsejar-los, és a dir, de, tal com es pot veure en aquest vídeo.Doncs bé, crear unsi col·locar-se'ls a les dents, pot tenir conseqüències negatives per a la boca. Segons comenta la doctora Patricia Bratos, ortodontista, "els materials d'aquests brackets no s'esterilitzen ni se supervisen des del punt de vista sanitari. A més, el fet de no ser col·locats per un especialista en la matèriaI això no és tot. Aquest tipus de pràctiques no només poden malmetre l'esmalt dental, sinó, fet que pot provocar que. Per tant, si volem saber com ens quedarien uns brackets, millor utilitzar un dels molts filtres que existeixen, que no crear-ne uns a casa.

