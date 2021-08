Les institucions europees fan costat a Sánchez en l’arribada de refugiats afganesos

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha indicat queper facilitar les evacuacions de la capital de l'Afganistan, Kabul, ara mateix sota control insurgent, peròi els ha avisat que qualsevol fons de la UE estarà supeditat al seu respecte als Drets Humans.Von der Leyen ha comparegut davant els mitjans a la(Madrid), acompanyada del president de el Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i del president del Consell Europeu, Charles Michel, on ha visitatprocedents de Kabul, ara mateix en un moment d'extrema tensió després de la reconquesta talibana de país.La presidenta de la Comissió Europea ha volgut deixar molt clar que. "Tenim contactes operatius amb els talibans en moments de crisi perquè parlemde Kabul. En aquests casos, per descomptat que cal un contacte i és important parlar per salvar vides, però no hi ha converses polítiques ni reconeixement de els talibans ", ha assegurat.Per això, Von der Leyen ha avisat que la l'Afganistan si els talibans no fan un, en particular, els de lesdones i altres poblacions especialment vulnerables."Els talibans han parlat d'un Govern inclusiu i de respecte a les dones en el marc de l'Islam, sigui el que sigui que vulgui dir això, vull deixar clar que els 1.000 milions d'euros destinats per als propers set anys estan vinculats al, i el tractament de les minories i de les dones ", ha declarat Von der Leyen des de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).A continuació, Von der Leyen ha garantit que "ni un sol euro de desenvolupament anirà a un règim que nega aquests drets", després de recordar que la Unió Europea ja està rebent informacions sobre persecucions talibans als dissidents i col·laboradors internacionals tot i les promeses realitzades pel grup.ha indicat Von der Leyen, que ha indicat que l'operació militar a l'Afganistan i els anys que la comunitat internacional ha passat aquí "no han estat en va". "Generacions han pogut estudiar a l'Afganistan i hem de protegir-les", ha declarat.Així mateix, la presidenta de la Comissió Europea ha afegit que la UE segueix fermament compromesa amb les ONG, atès que les necessitats humanitàries s'han multiplicat en un país amb 3,7 milions de desplaçats interns, un 80 per cent de dones i nens. "Hem d'assegurar-nos que arriben segures a casa o tenen perspectives per sortir", ha indicat.Von der Leyen ha aprofitat per "agrair els estats membres que acullen refugiats", en particular a Espanya, l'acollida d'aquestes persones és "un exemple de l'ànima europea" en temps de necessitat davant la situació actual, que descriu com "una tragèdia i un cop dur per a la comunitat internacional".

