Entre l’ampliació sobre el mar i la connexió amb AVE: quin futur li espera al Prat?

El futur del Prat es debat, entre moltes propostes, en connectar amb trens d'alta velocitat l'aeroport de Barcelona o una tercera pista sobre el mar. Són idees que han posat sobre la taula, president de FERRMED, i, president del Consell de Protecció de la Natura, en la taula rodona "corredor mediterrani i aeroport de Barcelona: medi ambient versus desenvolupament econòmic" d'aquest dissabte al matí a laa Prada.Un informe generat perestudia les possibilitats a Europa de caminar cap a la reducció de lesamb la millora de les connexions ferroviàries. Segons Joan Amorós, anualment a Europa es transporten 19 milions de tones de mercaderies, les quals generende tones de gasos contaminants. El transport per carretera suposa una despesa d'energiavegades superior al transport ferroviari.En aquest sentit, proposa unir els grans-nuclis que concentren més de l'de la població de la- a través de trens, i facilitar el pas del transport de persones i mercaderies terrestre a la xarxa ferroviària.representen un dels hubs més importants del sud d'Europa, per contra, el transport de mercaderies en tren representa només el 4% dels viatges. L'objectiu marcat per FERRMED és arribar el 2030 amb una xarxa que creixi fins altransporta cada diatones de mercaderies, molt per sobre de, que en suma, amb. Les prediccions dels efectes del canvi climàtic de cara eli l'aposta per un model de transports sostenible a la UE, han posat sobre la taula propostes alternatives a l'ampliació del Prat. En aquest sentit, Amorós ha proposat enfortir la xarxa ferroviària d'i connectar l'aeroport de Barcelona amb Lleida, Tarragona i Girona per potenciar el hub que és Catalunya.Amorós ha apostat per fer connectar la línia d'AVE que passa per l'estació de Sants amb l'aeroport del Prat, la qual, hauria de comunicar amb. D'aquesta manera, explica Amorós, es podria prescindir de l'ampliació de l'aeroport del Prat i apostar pel transport ferroviari de mercaderies, que podria arribar a connectar la capital catalana amb l'Orient Mitjà a través de trens de fins ade llargada, tal com fan ciutats comPer altra banda,, ha criticat l'ampliació de la pista perquè les evidències científiques indiquen que a finals de segle, el nivell del mar haurà augmentat entre 1 i 3 metres a conseqüència del: "Tindrem un aeroport d'hidroavions", ha ironitzat. A banda, ha defensat la protecció de l'espai dei elper la "importància en la biodiversitat".En aquest sentit, ha proposat una alternativa a l'ampliació terrestre de la tercera pista i la possible afectació de la Ricarda (a l'espera de la proposta que presential setembre). Ros ha explicat que hi ha estudis que indiquen que elsde davant de l'aeroport "són banals" per la contaminació de les aigües. Per això, proposa l'ampliació del Prat sobre l'aigua: "És raonable pensar a bastir-hi la prolongació de la pista. Hi ha molts aeroports construïts parcialment o totalment sobre el mar", ha indicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor