La CUP alerta de trencar l'acord amb ERC si «estabilitza» l'estat

Crítiques a Junts

Els pressupostos catalans

Lai no aposta per la via de la confrontació que van pactar. "El que no farem és facilitar la governabilitat a Catalunya si el que estem fent és facilitar aquesta governabilitat perquè es faciliti la governabilitat a l'Estat., ha destacat Estrada en una entrevista a Europa Press.Tot i que no dona per tancat l'acord, no li agrada per on s'està avançant, i ha afegit quesinó un document que els compromet a donar estabilitat en la mesura que es compleixi el seu contingut. Segons Estrada, hi haurà diferents escenaris i situacions que requeriran una avaluació contínua d'aquest acord per veure si la CUP segueix facilitant la governabilitat a ERC i Junts, socis de Govern.Veuen passos en laen matèria de serveis públics, drets socials, ambiental i laboral, però, que preveia "uncompatible amb que ERC seguís explorant la seva aposta per la taula de diàleg"."No tenen molta concordança amb aquest enfocament de confrontació les escenificacions que hem vist del" en diferents ocasions, ha lamentat. Així, considera que en les primeres oportunitats que hi ha hagut per dur a terme "una confrontació, un xoc de legitimitats o de sobirania amb l'Estat, no s'ha produït", i ha posat com a exemple el suport in extremis d'ERC a el decret llei dels interins de govern espanyol o la posició dels republicans en matèria d'energies renovables.Més enllà d'ERC,, després de retreure que els acusessin d'arribar a un acord fluix amb els republicans sobre autodeterminació i que ara no facin '"pinça" amb la seva formació "per trencar amb aquest paper d'estabilitzador que pot tenir ERC amb el govern espanyol".Per Estrada, el suport de Junts a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona demostra que, a la pràctica, defugen de la confrontació i "s'estan posant bé en aquest paper d'estabilitzador de Govern, i, per tant, de el règim del 78".La diputada considera que l'acord de governabilitat és de mínims, i que, si arriba el moment en què han de "liquidar-lo", serà una molt mala notícia per a tot Catalunya. "Significarà que ni tan sols el mínim del mínim és factible" en matèria de drets socials, climàtic i de serveis públics i per avançar en el procés independentista.També ha condicionat el suport de la CUP als pressupostos catalans de 2022 a l'enfocament que es doni a la legislatura i als números que els presentin, però ha deixat clar que no tenen cap obligació de votar a favor.Estrada ha explicat quei li si respon a les necessitats socials i a la millora de les condicions materials de la majoria de la població: "Si és així, allà estarem. Si és per fer el contrari, amb nosaltres no poden comptar. no volem que comptin amb nosaltres, que es busquin altres socis ".Sobre si estan disposats a negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), l'ha rebutjat perquè "significarà tenir un paper de facilitar l'estabilitat de l'Estat".

