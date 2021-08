Salut adverteix que potser no s'aconsegueix «mai» la immunitat de grup

Altres notícies que et poden interessar

: "És difícil dir si es podrà assolir la immunitat de grup, però sí que assolirem una major protecció per a tota la població". Així ho ha dit la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una entrevista al Via Lliure de RAC1 d'aquest dissabte.I és que l'arribada de lai la força que aquesta ha demostrat fa encara més "difícil" aconseguir la immunitat de grup de què tant es parlava mesos enrere. "Laés molt bona per, però no evita un percentatge de casos", ha explicat Cabezas, que també ha demanat arribar al 90% de persones vacunades. Ampliant el percentatge de vacunats, diu, "".Cabezas també"Havíem demanat mantenir el toc de queda perquè pensem que aquesta mesura ajuda en la situació epidemiològica actual. És important mantenir-la durant alguna setmana més".Salut, segons explica, determina la necessitat d'Sobre la xifra de 125 casos per cada 100.000 habitants, la secretària ha recordat que "és la xifra que a nivell estatal es defineix com de risc molt at".Cabezas també ha fet referència a la, que aquests mesos d'estiu ha perdut velocitat. "Tenim moltes vacunes disponibles, en molts llocs, per això", ha dit mentre ha recordat quei ha animat a la població a no deixar-ho "pel setembre".

