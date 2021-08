Les EMD reclamen una regulació: «Depenem de la bona voluntat dels consistoris»

Valldoreix, al Vallès Oriental

Jesús, al Baix Ebre

Talladell, a l'Urgell

Laen les gestions són dos dels aspectes que els ciutadans més valoren en el. Aquesta és una de les bases que van promoure la creació de lesdintre d'un municipi. A Catalunya, n'hi ha 65, la majoria de les quals concentrades a l'Alt Pirineu i l'Aran.El president de Valldoreix i de l'Agrupació d'EMDs de Catalunya, Josep Puig, reclama que el Govern i el Parlament impulsin unaa Catalunya, com ja passa en altres comunitats autònomes. Una opinió compartida pel president de Jesús, una EMD de Tortosa, Víctor Ferrando, que remarca que sovintLa demarcació de Lleida concentra 54 de les 65 entitats catalanes. A les comarques de Tarragona n'hi ha 6, a les de Barcelona 4 i a les de Girona 1. Laentre les quals Valldoreix i Jesús.Sónque per motius singulars, ja sigui per volum de població o per distància física amb el nucli al qual pertanyen, reclamen el dret a poder tenir. A partir dels convenis de constitució a què s'arriba amb el municipi del qual formen part, assumeixen competències i reben recursos.Entre d'altres, les EMD. Però l'acord establert en la constitució amb el municipi pot comportar altres atribucions.perquè podem generar i gestionar els recursos, però a més per al veí suposa tenir un lloc proper per fer gestions o obtenir permisos d'obres, per exemple", explica Josep Puig, president de l'EMD de Valldoreix i de l'Agrupació d'EMDs de Catalunya, entitat que permet una coordinació entre ells i defensar els seus interessos. Puig admet que, independentment del color polític, per garantir una bona entesa pel que fa a l'aportació de serveis dels quals es depèn del municipi, com ara la seguretat o la recollida d'escombraries.A diferència d'altres comunitats autònomes,i per això l'agrupació que les representa vol que Govern i Parlament impulsin la regulació del seu funcionament. "A més, segons la llei, a partir dels 10.000 habitants es podria sol·licitar ser municipi, però està per veure si en un futur proper és així", explica Puig, que veu com els increments de població apropen alguna de les EMD catalanes, com la de Valldoreix, a aquest llindar.(LRSAL), a més, priva a les noves EMD gaudir de personalitat jurídica pròpia o a tenir una presidència, a la vegada que no poden accedir a certs recursos externs.Aquests aspectes consideren que van en detriment dels nuclis de població que volen tenir entitat pròpia: "Sempre defensarem queIntegrat a(Vallès Occidental),té a dia d'avui uns, més que el 75% de municipis del país. Constituïda al 1958, l'EMD gestiona, a més del que s'estableix per llei, una sèrie de competències que es van acordar amb l'ajuntament.Així, assumeix la gestió de l'impost de plusvàlues en el marc del conveni econòmic i financer amb el consistori, i recull les taxes de serveis que ofereix, com el de l'escola bressol, l'escola de música o el complex esportiu. A banda, també gestiona les llicències d'obres: "Triguem entre dos i tres mesos en concedir-les, mentre que a Sant Cugat tenen un greu problema perquè s'estan atorgant en uns dos anys", detalla Puig. Com a particularitat, Valldoreix disposa del seu propi servei de bus urbà, que connecta tots els racons del nucli entre si i amb l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)., és una EMD dedes de 1994. Actualment compta amb uns, tot i que l'alcalde-president, Víctor Ferrando, apunta que arran de la pandèmia la població que viu al nucli ha crescut notablement. Ferrando també demana canvis normatius que evitin situacions d'incertesa: "Depenem de la bona voluntat dels consistoris".Aquesta EMD s'encarrega de la llar d'infants -amb 42 alumnes-, l'escola de música, la biblioteca i punt juvenil i el manteniment de l'institut-escola Daniel Magrané. També són competència de Jesús el clavegueram i l'enllumenat.Malgrat seguir depenent de Tortosa en l'àmbit econòmic, Ferrando assegura que després de 30 anys d'EMD el sentiment de pertinència entre els jesusencs és "molt fort", sobretot entre els més joves. Descarta que l'entitat sigui el preludi d'un futur procés d'independència de Tortosa, però apunta que si es posés sobre la taula "no s'escandalitzaria ningú" i que".Al, tampoc està a sobre de la taula ser un poble independent de, però la seva presidenta, Marta Vilardosa, no descarta que algun dia ho pugui ser. Es va constituir en EMD fa 11 anys després de celebrar un referèndum. Actualment téSer EMD els permet tenir competències sobre el manteniment i la neteja del poble, i poden concórrer a les subvencions de la Diputació de Lleida. Bona part del seu pressupost, que puja a 138.000 euros, prové de l'Ajuntament de Tàrrega. També tenen competències en matèria de salut, promoció comercial i joventut.Vilardosa considera que les seves. Tot i això, no poden exercir totes les competències, i la presidenta del Talladell qualifica de "molt bona" la relació amb Tàrrega. El que queda de mandat, el destinaran a arranjar carrers, millorar l'enllumenat i arreglar un casal del segle XVIII que és propietat del poble.

