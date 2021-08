Biden defensa l'evacuació a l'Afganistan: «Només nosaltres podem projectar tant poder»

El president dels Estats Units,, ha qualificat aquest divendres les evacuacions des de la capital de, com "el pont aeri més gran i difícil de la història", xifrant els evacuats des del 14 d'agost en unes 13.000 persones.Biden, que ha indicat que Washington ha fet unen les operacions d'evacuació, ha detallat que "milers de persones més" seran evacuades en vols xàrter posats en marxa pel govern i ha puntualitzat que en els mateixos viatjaran ciutadans nord-americans, residents permanents, sol·licitants de visats i afganesos que han treballat"Aquest és un dels més grans i més difícils ponts aeris de la història i l'únic país del món capaç de projectar tant poder a l'altre costat del món amb aquest nivell de precisió són els Estats Units", ha defensat Biden en roda de premsa des de la Casa Blanca, on ha comparegut flanquejat per la vicepresidenta,, i el secretari d'Estat,Tot i lesque s'han viscut durant els últims dies en l'Aeroport Internacional Hamid Karzai de Kabul, Biden s'ha mostrat optimista pel que fa als treballs d'evacuació i ha insistit queEn aquest sentit, el mandatari ha reiterat que els"manté el seu compromís" amb els afganesos, on ha inclòs als ciutadans vulnerables, les dones amb projecció pública i els periodistes i ha remarcat quemobilitzarà "qualsevol recurs necessari" per aconseguir-ho. D'altra banda, el president ha descartat l'existència de "qüestionaments" sobre la credibilitat dels Estats Units per part dels seus aliats respecte a la retirada de l'Afganistan.Els talibans mantenen aquest divendres el seu ferri control dels accessos a, epicentre d'una cascada d'evacuacions internacionals a la qual centenars de ciutadans locals intenten accedir de forma desesperada, buscant travessar un cordó insurgent en el qual es registren tiroteigs.

