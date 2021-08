Messi torna a Barcelona

i la seva família han tornat aper passar uns dies de vacances abans del seu debut amb el. L'argentí ha estat captat per diverses persones aquest divendres a l'aeroport del Prat amb, els seus fills, i el seu home de confiança,. La família es dirigeix cap a la casa de Castelldefels.L'astre argentí va abandonar fa unes setmanes la capital catalana després d'acomiadar-se de, ja que la situació econòmica del club no va permetre renovar-lo. Llavors va fer camí cap a, on va ser presentat com a nou jugador de l'equip parisenc, però el fet que no hagi fet pretemporada ha comportat que el seu debut es faci esperar.

