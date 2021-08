40 cèntims per poder viure

Llet a l'entrada Mercadona, a Vic, per exigir un preu just de la llet. Foto: Carles Fiter

"Mercadona marca el ritme"

Temor i mobilització

"Aquí hi ha", deia un home a l'entrada del, on ramaders hi han abocati finalment. El que no sabem és si ho deia pelque els paga la gran distribució -- o pel fet de ruixar amb llet i aigua tota la façana del supermercat.Unes 150 persones i una quinzena des'han concentrat aquest matí per exigir un cop més un. És la segona convocatòria d'aquest estiu. La primera va tenir lloc a finals de juliol i va concentrar més persones , però en ple agost es pot considerar tot un. La manifestació l'ha convoca(UP) i l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ()."Hi tornem a ser perquè les coses no han canviat gens i inclús han empitjorat una mica" ha explicat, representant d'UP, remarcant que les matèries primeres i el preu de l'electricitat segueixen pujant.Xifra ha remarcat que "no hi ha cap actitud per millorar la situació" i els pagesos segueixen perdent per cadauns 5.500 euros mensuals perquè no cobreixen els. Tot plegat, mentre la cadena, segons el ramader, ha guanyat en l'últim any "227.000 euros nets, vaja, bruts, perquè ens n'ha fet perdre molts a nosaltres".El passat 3 d'agost, les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona van arribar a un acord amb Làctia perquè l'empresa els hi seguís comprant la llet fins a finals de setembre. Va ser un acord in extremis i per un preu mínim:, molt per sota del cost que reclamaven per poder cobrir despeses. Els damnificats van signar per no llençar els litres i litres de llet."Ens ofèn que Mercadona presumeixi de l'augment del preu de la llet", ha criticat, president de la cooperativa Vaquers d'Osona. "Aquests dos cèntims no ens treuen de la" ha afegit.Per la seva banda,, secretari tècnic deha remarcat que "per poder viure, com a mínim el litre de llet s'hauria de cobrar a 40 cèntims". "Amb aquests preus només ens aportai molts pagesos s'han vistr, ja que anaven a treballar per arruïnar-se", ha destacat.Juanola preveu que"en quatre anys, les dues cooperatives haurem perdut la meitat del volum perquè n'hi ha que han plegat o perquè els ha captat la gran indústria per dividir-nos".Xifra ha destacat que "Mercadona té un 24,9% de la quota de mercat" a Espanya, molt per davant d'altres distribuïdores i "la seva indústria fa elals ramaders" a l'hora de fixar el preu. "Rebenten els preus", ha alertat.En aquest sentit, el ramader ha apuntat que, és a dir, el preu i les altres distribuïdores el segueixen perquè és el líder. "Hi ha distribuïdores que estan esperant que Mercadona faci elde canviar-ho", ha dit, mentre ha afegit que "si mou el preu, els altres ho faran"."Som conscients de la petita força que ens dona la cooperativa, però estemi correm un", ha dit per la seva banda Vicenç Fabré, president de la cooperativa Plana de Vic. En aquest sentit, apunta que hi ha ramaders que voldrien ser a la, però tenen temor que la distribuïdora no els vulgui contractar per protestar."Això ens posa en una situació complicada, però hem de continuar lluitant per un preu just", ha dit Fabré. Per això seguiran mobilitzats. "L'única cosa que podem fer és fer-ho saber alsi que ens donin suport", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor