L'acudit que s'amaga sota els brics de llet d'un conegut supermercat

Gent de @Condislife felicitats per aquest petit acudit al brik de llet. pic.twitter.com/8HSiM8Evpl — Jordi Puigmal (@jordi_puigmal) August 17, 2021

Bon dia @jordi_puigmal. Respecte a les errades ortogràfiques, són un error d'impressió que ja hem solucionat. Encara deuen quedar alguns briks antics a les botigues. Gràcies per la comprensió. — Condislife (@Condislife) August 19, 2021

yeah! De fet és una còpia d'això pic.twitter.com/QoCP3Gv1oN — Masters Of Naming 💡 (@MastersOfNaming) August 19, 2021

Anar al supermercat, comprar brics de llet i preparar-se'n una tassa. Una rutina habitual. Menys habitual és, però,que acabes d'encetar. La cadena de supermercats Condis ho ha fet i un usuari, sorprès, ho ha publicat al seu compte de Twitter:El missatge conté, però, diverses, un fet que no s'ha escapat de la mirada atenta d'alguns usuaris i ja ho han criticat en aquesta xarxa social. "Ara només falta no fer faltes d'ortografia", "Enhorabona pel vostre nivell de català" o "Apunteu-vos als cursos de nivell A de català. Els necessiteu" són alguns dels missatges que ha rebut la cadena de supermercats, que jaAra bé, resulta que la iniciativa no és pròpia de Condis, sinó que, ara estrangera,t. Ho ha destapat el compte d'humor @MastersOfNaming:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor